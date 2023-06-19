خرازي يشيد بدور العراق في احياء العلاقات الإيرانية السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان رسمي لمكتب الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، أنه استقبل اليوم الإثنين في قصر بغداد، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب رشيد بالوفد، حيث أكد التطور الذي تشهده المحافظات والمدن العراقية في ظل ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. كما رحب بزيارة الوفد إلى مدينة البصرة.

وتحدث عن طبيعة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى عمق الروابط الاجتماعية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصالح الاقتصادية التي تربط الشعبين الجارين.

وبين الرئيس العراقي أن العراق مقبل على نهضة عمرانية بعد أن أقر مجلس النواب الموازنة العامة، مؤكدا أن إنشاء مراكز الدراسات الاستراتيجية يعد أحد مؤشرات تطور البلدان كونها تقدم الرؤية الواضحة لصناع القرار في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كثيرة في مجالات الطاقة والمياه.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن سعادته لهذه الزيارة ولقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أمن واستقرار العراق.

وأشار خرازي إلى الجهود التي كان قد بذلها المرحوم مام جلال من أجل توسيع العلاقات، كما أشاد بدور فخامة الرئيس في تعزيز التعاون بين الشعبين العراقي والإيراني.

وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي الاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن العراق يعد البوابة للتواصل مع الدول العربية، حيث أشاد في هذا السياق بجهود العراق في تقريب وجهات النظر مع المملكة العربية السعودية.

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