رئيس الاتحاد الروسي للمصارعة: المصارعة الإيرانية هي المنافس الأبرز وصديقنا القديم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ميخائيل مامياشفيلي، رئيس الاتحاد الروسي للمصارعة، وصل إلى إيران في زيارة عمل يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول. وتزامنت هذه الزيارة مع إقامة المباراة النهائية للدوري الإيراني الممتاز للأندية، وهي منافسات شارك فيها مصارعون روس، من بينهم البطل الأولمبي زائوربك سيداكوف، وبطل العالم عباسغاجي ماغوميدوف، والحائز على ميدالية عالمية شامل محمدوف، بالإضافة إلى إبراهيم قادييف وأحمد إدريسوف.

وخلال هذه الزيارة، ناقش مامياشفيلي، إلى جانب شخصيات بارزة في عالم المصارعة الإيرانية، سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك إقامة معسكرات تدريبية مشتركة والمشاركة في البطولات. كما تم التركيز بشكل خاص على إقامة مباريات مباشرة في المصارعة الحرة والرومانية بين المنتخبات الرئيسية في إيران وروسيا. تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، وفي إطار دوري المصارعة المحترفة في موسكو، تمكنت المنتخبات الوطنية الإيرانية من هزيمة روسيا في كل من المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية بنتيجة 5-5 وبفارق ضئيل. اتفق الطرفان على إقامة مباراة الإياب في إيران عام ٢٠٢٦.

وفي هذا الصدد، صرّح مامياشفيلي قائلاً: "لا شك أن المصارعين الإيرانيين ليسوا فقط منافسينا الرئيسيين على حلبة المصارعة، بل هم أيضاً أصدقاء تربطنا بهم علاقات تعاون وصداقة متينة منذ سنوات طويلة. أنا على ثقة بأن مصارعي البلدين سيقدمون عرضاً رائعاً وجذاباً، وسنسعى جاهدين لتنظيم هذا الحدث على أكمل وجه. في إيران، تلقينا دعوة للظهور على شاشة التلفزيون، وأكدتُ أن المصارعين الإيرانيين، أينما حلّوا، يحظون بدعم جماهيري كبير، وهو دعم يُسمع بوضوح في كل مباراة. أنا على يقين من أننا نستطيع، بالتعاون مع الاتحاد الإيراني للمصارعة، التوصل إلى أرضية مشتركة في مجال التدريب المشترك وتنظيم بطولات الأندية، وأننا سنتمكن في المستقبل القريب من تنظيم عدة لقاءات بين الفريقين."

وقد حقق المصارعون الروس المشاركون في إيران انتصارات في مبارياتهم. فاز زائوربك سيداكوف وعباسغادجي ماغوميدوف باللقب والكأس، بينما خسر فريق إبراهيم قادييف وشامل محمدوف وأحمد إدريسوف في المباراة النهائية.