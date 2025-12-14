إيران تحقق رقما قياسيا جديدا بـ262 ميدالية في الألعاب البارآسيوية في الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، شاركت البعثة الرياضية الايرانية التي تحمل اسم "أبناء إيران، سفراء النصر" تحت شعار "الإيمان، الصمود، الاقتدار"، في منافسات الدورة الخامسة من الألعاب البارآسيوية للشباب والتي ضمّت رياضيين من 34 دولة آسيوية.

ونجحت هذه البعثة في الحصول على 76 ميدالية ذهبية، و96 فضية، و88 برونزية، ليصل مجموع ميدالياتها الى 262 ميدالية، وهو أعلى رقم تحققه إيران في تاريخ مشاركاتها بالألعاب البارآسيوية للشباب.

شاركت ايران في هذه الدورة بـ 194 رياضيا في 11 رياضة للشباب و10 رياضات للشابات، وأظهروا تقدّما لافتا مقارنة بالدورة السابقة، ما يعكس النمو المتسارع والنهج التطويري الواضح في الرياضة البارآسيوية الإيرانية.

و في هذا الانجاز المشرّف، فقد ذهبت الحصة الأكبر من الميداليات الى رياضيي السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ 104 ميداليات، وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بـ 82 ميدالية.

كما لعبت التخصصات الرياضية الأخرى، بما في ذلك الرماية ، ورفع الأثقال ، والتايكوندو ، وتنس الطاولة ، وكرة السلة على الكراسي المتحركة لثلاثة أشخاص، وكرة الهدف، والبوتشيا، دورا فعالا في نجاح وتألق البعثة الرياضية الإيرانية.

وكانت ايران قد شاركت في الدورة السابقة عام 2021 بالبحرين بـ 145 رياضيا، وحصدت 144 ميدالية.

