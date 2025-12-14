أول مجموعة من قافلة الرياضيين الإيرانيين تعود إلى البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن أول مجموعة من اللاعبين الوطنيين الإيرانيين الشباب، الذين شاركوا في دورة الألعاب البارالمبية للشباب دبي 2025، قد عادت إلى الوطن صباح اليوم الأحد 14 ديسمبر، وسط استقبال حافل من مستشار وزير الرياضة والشباب، و نائب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، و رئيسة قسم التربية البدنية في منظمة التربية الخاصة، والمسؤولين عن رئاسة اللجنة البارالمبية الوطنية، و مدير الرياضات التنافسية في الاتحاد الرياضي للمحاربين القدامى وذوي الإعاقة، ومجموعة من المسؤولين من المجالس الإقليمية والاتحادات الرياضية.

وضمت هذه المجموعة لاعبين وطنيين من فرق كرة السلة الثلاثية على الكراسي المتحركة ، وسباق البارالمبي، والسباحة البارالمبية للمكفوفين وضعاف البصر، ورفع الأثقال البارالمبي، والرماية البارالمبية، الذين رفعوا اسم إيران عالياً في دورة الألعاب البارالمبية للشباب الإماراتية.

