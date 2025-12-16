لاريجاني یتسقبل نائب رئيس الوزراء الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى فيتالي سافاييف، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، بالدكتور علي لاريجاني في مقر أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية، وأجرى معه محادثات.

عُقد الاجتماع في إطار التفاهمات رفيعة المستوى بين رئيسي البلدين، بهدف إزالة العقبات القائمة والبدء بالمرحلة العملية.

وخلال هذا الاجتماع، بحث الجانبان ممر الشمال والجنوب باعتباره عاملاً حاسماً في الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وقال امین المجلس الأعلى للأمن القومي الایرانی: بمتابعة مستمرة من الرئيس، ستستحوذ الحكومة على جميع الأراضي الواقعة على طول الممر الشمالي الجنوبي بحلول نهاية العام، لكي يمضي المشروع قدماً دون انقطاع وبكامل تكامله.

واضاف لاریجانی: سيتم في غضون فترة وجيزة إزالة جميع العقبات الإدارية والمؤسسية القائمة.

وأجاب نائب رئيس الوزراء الروسي: إن موسكو على أتم الاستعداد لتسريع وتيرة المشروع وبدء تشغيله.

/انتهى/