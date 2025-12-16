حضور إيراني بارز في تحكيم سيباك تاكرو ببطولة جنوب شرق آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سهراب آزاد، نائب رئيس اتحاد سيباك تاكرو الآسيوي، حضر بصفته عضوًا في لجنة الحكام لمنافسات هذه الرياضة ضمن دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويشغل آزاد حاليًا منصب نائب رئيس اتحاد سيباك تاكرو الآسيوي (ASTAF)، ويُعد أحد الشخصيات البارزة والدافعة لتطوير هذه الرياضة على مستوى القارة. وعلى مدى السنوات الماضية، اضطلع بدور مهم في تعزيز الإدارة الفنية، ودعم الدول الأعضاء الجديدة، والمساهمة في توسيع انتشار هذه الرياضة خارج نطاقها التقليدي.

وتعكس مشاركته في ألعاب SEA التزام اتحاد ASTAF المتواصل بالارتقاء بمستوى مسابقات سيباك تاكرو، وضمان حضور حكام ذوي خبرة ويتمتعون بالحياد في كبرى البطولات.

وانطلقت هذه المنافسات في 7 ديسمبر، وتستمر حتى 21 ديسمبر في بانكوك، بمشاركة 11 دولة.

