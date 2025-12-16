مهاجراني: لطالما كانت إيران مستعدة لمفاوضات مشرفة..

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت فاطمة مهاجراني: "مسألة الاتفاق والحوار مسألتان مختلفتان"، مصيفا: "الطرف الآخر يريد التحدث إلينا بنص محدد، مما يُشكك في جوهر المفاوضات.

وأضافت: "بالطبع، كنا نسعى للحوار، لكن أمريكا قصفت طاولة المفاوضات..نحن نناقش القضايا، سواءً علنًا أو سرًا".

وصرحت مهاجراني: "لم نوجه رسالة إلى الطرف الآخر"، مؤكدا: "لطالما كانت إيران مستعدة للمفاوضات، وتواصل إعلان استعدادها لمفاوضات جادة وحقيقية".

وشددت المتحدثة باسم الحكومة: "على الطرف الآخر اختيار المسار الصحيح للتفاوض مع إيران".

وتابعت: "تواصل الحكومة تنفيذ خططها المعتادة، لكنها مستعدة أيضاً للتفاوض، إلا أنه لا ينبغي السماح للبلاد بالبقاء في حالة لا حرب ولا سلام، لأن العدو يسعى تحديداً إلى تدمير تطلعات الشعب الإيراني وآماله".

