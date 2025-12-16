قائد الثورة: البلاد تمتلك العديد من الجوانب الايجابية رغم التحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نُشرت تصريحات قائد الثورة الإسلامية في لقائه مع المشاركين في مؤتمر إحياء ذكرى 5580 شهيدًا من شهداء محافظة البرز، مساء اليوم في مقر المؤتمر بمدينة كرج.

وفي هذا اللقاء، اعتبر الامام الخامنئي أن من أهم المهام في الوضع الراهن نقل دوافع وقيم عصر الدفاع المقدس إلى جيل الشباب، وقال: شبابنا اليوم شباب صالح، ورغم توفر وسائل متطورة لنقل مختلف المفاهيم والأفكار إليهم، فقد حافظوا على هويتهم الدينية، وينبغي استغلال هذه المنصة لشرح القيم ونقلها إليهم بأسلوب فني.

وأشار قائد الثورة إلى أن الرغبة في لقاء الله والشعور بالواجب الديني لدى مقاتلي الدفاع المقدس كانت من بين عشرات القيم والدوافع لتلك الحقبة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذه الدوافع وعدم السماح لها بالتلاشي، وأضاف: إن السلوك الذي نراه من بعض المؤسسات الثقافية وبعض المؤسسات المسؤولة لا يعكس الجهد المبذول لنقل قيم الدفاع المقدس.

وأكد الامام الخامنئي أن نقل قيم ودوافع حقبة الدفاع المقدس إلى الجيل الجديد يتطلب جهدًا فنيًا ومثابرة دؤوبة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والتحديات والمشاكل، إلا أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية والعديد من الاستعدادات للتوجه نحو الإسلام والثورة الاسلامية في البلاد، والتي يجب تعزيزها.

وفي معرض تكريمه لأهالي محافظة البرز، وخاصة عائلات شهداء هذه المحافظة، وتقديره لمنظمي مؤتمر إحياء ذكرى شهداء محافظة البرز، اعتبر سماحة القائد وجود أشخاص من مختلف أنحاء إيران في كرج ميزة، وقال: إذا تم إحياء ذكرى الشهداء ونقل رسالة وقيم هؤلاء الشهداء على نحو جيد، فإنه يمكن نقلها إلى أجزاء أخرى من البلاد من خلال هذه الميزة.