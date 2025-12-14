أفغانستان تؤكد على توسيع التجارة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، عن إجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين لتعزيز التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التجارة الأفغانية مع إيران قد ارتفع إلى 500 مليون دولار، قائلاً: "لا يمكن لأي دولة أن تحد من تجارة كابول مع دول العالم الأخرى".

وفي إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على كابول، أضاف المسؤول الأفغاني: "بإمكاننا التجارة مع أي دولة نريدها".

وبخصوص الأثر التضخمي لتقليص التجارة مع باكستان، قال عزيزي أيضًا: "على الرغم من أن وقف التجارة مع إسلام آباد على المدى القصير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أنه على المدى الطويل سيقلل من اعتماد أفغانستان على باكستان".

كما أعلن عن إجراء مشاورات مع مسؤولين من الهند لتوسيع التجارة مع هذه الدولة.

