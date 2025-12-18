مادورو في اتصال مع غوتيريش: لضرورة رفض الأمم المتحدة تصريحات ترامب بشأن فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء، أنّ "تصاعد التهديدات ضد فنزويلا يحمل تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي".

وفي اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال مادورور إنّ الحصار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي المفروض على فنزويلا "هو جزء من دبلوماسية الهمجية الغريبة عن قواعد التعايش الدولي".

أتى ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، في وقت سابق اليوم، تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكداً فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.

وخلال المكالمة، استنكر مادورو تصريحات أدلى بها نظيره الأميركي، التي "زعم فيها بشكل غير مقبول أن النفط الفنزويلي ومواردها الطبيعية وأراضيها ملك له"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأضاف البيان أنّ مادورو "شدّد على ضرورة رفض منظومة الأمم المتحدة لهذه التصريحات رفضاً قاطعاً، لأنها تشكل تهديداً مباشراً للسيادة والقانون الدولي والسلام".

وفي حديثه، أبلغ مادورو عن السفينة التي استولت عليها الولايات المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتي كانت تنقل النفط الخام الفنزويلي المتداول بشكل قانوني.

وفي السياق، قال أحد المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إنّه يسعى لتجنب "مزيد من التصعيد" في التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأضاف فرحان حق، في مؤتمر صحافي، أنّ غوتيريش "يركز على منع المزيد من التصعيد"، مضيفاً أنّ "الأمين العام يدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد فوراً".

