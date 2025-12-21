  1. الدولية
فنزويلا تندّد باختطاف سفينة نفط تابعة لها من قبل واشنطن وتتوعد باللجوء إلى مجلس الأمن

ندّدت الحكومة الفنزويلية بـ"سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة كانت تنقل نفطاً فنزويلياً"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الخطوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت كاراكاس أن عملية اختطاف السفينة من قبل الأميركيين "لن تمر دون عقاب"، مشيرةً إلى عزمها التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.

في السياق نفسه، شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على أن الحصار الذي ينبغي فرضه في منطقة البحر الكاريبي يجب أن يكون موجهاً ضد مهربي المخدرات لا ضد فنزويلا، مشدّداً على أن أي إجراء من هذا النوع لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة عدة دول.

وأضاف الرئيس بيترو أن "أي اتفاق يجب أن ينطلق بمشاركة جميع دول الكاريبي، وألا يهدف بأي شكل إلى غزو أي دولة".

