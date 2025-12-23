مادورو: نحن نحل شؤون فنزويلا.. فليعتنِ ترامب بأمور بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف مادورو أنّ "70% من خطاباته وتصريحاته تدور حول فنزويلا"، متسائلاً: "أين يذهب شعبه، والوظائف التي يجب عليه خلقها؟"، مردفاً: "فليعتنِ بالشؤون الداخلية لبلده، ونحن هنا في فنزويلا، نهتم ونحل شؤوننا الخاصة".

كما لفت مادورو إلى أنّ شعب الولايات المتحدة "صوّت ضد التدخلات الأجنبية، وضد الحروب الأبدية، وضد تغيير الأنظمة من أجل أميركا جديدة تتكيف مع الإنسانية وتحترم السيادة، ولا تقوم بمزيد من التدخلات، ولا تقود الدول إلى حرب".

وشدّد على أنّ "فنزويلا بلد مستعد دائماً للحوار باحترام وهدوء".

ورأى أنّه "لا يمكن لرئيس أن يفكر في بلد آخر أو بلدان أخرى وكيف سيحكمها"، فـ"على المرء أن يركز على حكم بلده، والاهتمام بمشاكله، وحشد جميع القوى الاقتصادية والاجتماعية، وجميع القوى الحية للإنتاج".

في هذا السياق، أشار الرئيس الفنزويلي إلى أنّ "كراكاس حققت 20 ربعاً متواصلاً من النمو المستدام بنسبة 5%، فيما تقفز بنسبة 8% هذا العام".

وبشأن عقد فنزويلا مع شركة "شيفرون" الأميركية وسط التوترات الحاصلة بين البلدين، قال مادورو إنّ بلاده "تَفي بعقودها عندما توقع عقداً مع أي كان، مهما حدث، كما يحدث مع شيفرون".

وأردف بالقول: "سيتم الوفاء بالعقد مع شيفرون تماماً بغض النظر عن النزاعات الظرفية والمؤقتة التي قد تكون لدينا مع الإدارة الحالية".

وفي الإطار، توجه الرئيس الفنزويلي إلى الحلفاء بالقول: "أؤكد لحلفائنا في الصين والهند وأوروبا، وكذلك للمستثمرين الموجودين بالفعل في البلاد، أنّ الأراضي الفنزويلية مفتوحة للاستثمار وإنتاج الغذاء".

يأتي ذلك فيما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت واشنطن حصاراً شاملاً على فنزويلا، وصنّفت النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية".

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالتهديدات التي أطلقها الرئيس ترامب، مؤكدةً أنّ فنزويلا لن تسمح بأيّ تدخل خارجي في شؤونها.

وقالت الوزارة إنّ فنزويلا تتمسك بحقها في حرية الملاحة، وستواصل ممارسة سيادتها على جميع ثرواتها الطبيعية، متّهمةً ترامب بالسعي إلى فرض حصار عسكري بحري على فنزويلا بطريقة غير عقلانية، بهدف سرقة ثروات البلاد.

