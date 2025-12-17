فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة إن فنزويلا تتمسك بحقها في حرية الملاحة، وستواصل ممارسة سيادتها على جميع ثرواتها الطبيعية.

كما اتهمت ترامب بالسعي لفرض حصار عسكري بحري على فنزويلا بطريقة غير عقلانية، بهدف سرقة ثروات البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه التهديدات تكشف نيات ترامب لنهب موارد فنزويلا، ودعت الشعب الأميركي والشعوب في جميع أنحاء العالم إلى رفض هذه السياسات.

كما أكّدت فنزويلا أنّ شعبها في اتحاد شعبي عسكري مثالي سيكون قادراً على الدفاع عن حقوقه التاريخية، وأن البلاد لن تكون أبداً مستعمرة لأي إمبراطورية أو قوّة أجنبية، وستواصل الدفاع عن استقلالها غير المشروط.

واليوم، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض حصار شامل على دخول وخروج ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من فنزويلا وإليها، وفق وكالة "رويترز". وكذلك، صنّف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

