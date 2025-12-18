رئيس الجمهورية: نحل المشاكل بالوحدة والتعاضد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الرئيس بزشكيان خلال لقائه النشطاء الثقافيين بمحافظة خراسان الجنوبية أنه ان كانت المجتعات الاسلامية متحدة وتنبذ الخلافات والصراعات، لما كانت اسرائيل قادرة على اقتراف كل هذه الفظاعات والجرائم في بلدان المنطقة، وإن اتحدنا ونحينا الخلافات جانبا، فلن يكون احد قادرا على الحاق الهزيمة بنا.

واكد انه ان كانت المجتمعات الاسلامية معا ويدا واحدة، فلا تستطيع اي قوة النيل منها.

ومضى يقول انه ان اعتصم المجتمع الاسلامي بالحبل الالهي، فلن تستطيع اسرائيل اجتراح هذه الاعمال الخبيثة في المنطقة، مشددا على ضرورة وحدة المسلمين في مواجهة المجرمين الصهاينة ومرتكبي الابادة الجماعية والمتمشدقين زورا بحقوق الانسان وللدفاع عن أرضنا و عزتنا واستقلالنا.

