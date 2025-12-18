بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، لكنها لن ترضخ للإملاءات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اجتماع مع شخصيات بارزة ونخب سياسية: على مستوى الإدارة، نسعى لتفويض الصلاحيات إلى المحافظات.

وفي إشارة إلى ممارسات الترهيب التي تمارسها الولايات المتحدة والغرب، أوضح بزشكيان: لا نسعى إلى الصدام مع أي طرف، لكنني لن أخضع لمطالب الولايات المتحدة المهينة.

وأكد الرئيس في هذا الاجتماع: لن أقبل بالخضوع للإذلال والظلم. لا نسعى إلى القتال أو الصدام مع أي طرف؛ بل نرغب في حوار سلمي مع الجميع؛ لكننا سنقف في وجه أي جهة تمارس الترهيب.

وأوضح بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية؛ نحن على استعداد للتفاعل، لكن من غير المقبول أن يقولوا: "لا تمتلكوا صواريخ"، ثم يهاجمنا الكيان الصهيوني مدجج بالسلاح.

