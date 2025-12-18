  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٩ ص

بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، لكنها لن ترضخ للإملاءات الامريكية

بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، لكنها لن ترضخ للإملاءات الامريكية

اكد الرئيس الايراني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي ونحن مستعدون للتعاون لكن لا يمكن أن يُطلب منا التخلي عن الصواريخ ثم نتعرض للعدوان من الكيان الإسرائيلي المسلح بالكامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اجتماع مع شخصيات بارزة ونخب سياسية: على مستوى الإدارة، نسعى لتفويض الصلاحيات إلى المحافظات.

وفي إشارة إلى ممارسات الترهيب التي تمارسها الولايات المتحدة والغرب، أوضح بزشكيان: لا نسعى إلى الصدام مع أي طرف، لكنني لن أخضع لمطالب الولايات المتحدة المهينة.

وأكد الرئيس في هذا الاجتماع: لن أقبل بالخضوع للإذلال والظلم. لا نسعى إلى القتال أو الصدام مع أي طرف؛ بل نرغب في حوار سلمي مع الجميع؛ لكننا سنقف في وجه أي جهة تمارس الترهيب.

وأوضح بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية؛ نحن على استعداد للتفاعل، لكن من غير المقبول أن يقولوا: "لا تمتلكوا صواريخ"، ثم يهاجمنا الكيان الصهيوني مدجج بالسلاح.

/انتهى/

رمز الخبر 1966313
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات