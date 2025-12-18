  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٣ ص

تدشين مشاريع صناعية كبرى في خراسان الجنوبية لتعزيز إنتاج الصلب والذهب برعاية رئيس الجمهورية

قام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، بتدشین حزمة من المشاريع الصناعية في محافظة خراسان الجنوبية شمال شرق البلاد، شملت وحدات لإنتاج سبائك الصلب واستخلاص الذهب، باستثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مؤسسة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المنجمية مسعود سميعي نجاد في حفل التدشين ان هذه الوحدة تم تنفيذها وتدشيها باستثمارات مباشرة بلغت 245 مليون يورو.

واضاف ان هذه المجموعة نفذت بهدف تطوير صناعات الفولاذ بالمحافظة وايجاد فرص العمل.

واوضح ان السعة الانتاجية للوحدة تبلغ 800 الف طن سبائك وتوفر فرص عمل لـ 700 شخص بشكل مباشرة ولـ الف و 500 شخص بشكل غير مباشر.

ومع تدشين هذه الوحدة، تصل السعة الاسمية لانتاج سبائك الفولاذ في البلاد الى 55 مليون طن سنويا.

كما رعى الرئيس بزشكيان حفل تدشين وحدة استحصال سبائك الذهب وذلك باستثمارات بلغت 30 الف مليار ريال للقطاع الخاص.

وقال مدير مجمع "هيرد" الصناعي المنجمي للذهب امير هوشنك متولي في حفل التدشين ان سعة هذه الوحدة تبلغ في المرحلة الاولى 400 كيلوغرام ذهب.

واضاف ان جميع مراحل تصميم وتصنيع وتدشين هذا المصنع، تمت على يد المتخصصين المحليين والامكانات المصنعة داخل البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1966315
جواد ماستری فراهانی

