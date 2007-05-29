بدء أعمال المؤتمر الأول لكليات الطب في البلدان الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للانباء انه شارك في مراسم افتتاح هذا المؤتمر اليوم عمداء كليات الطب ومسؤولين في قطاع التعليم الطبي من اثنين وعشرين بلدا عضوا في منظمة المؤتمر الاسلامي الى جانب مسؤولين من جامعة العلوم الطبية في طهران ومن وزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وسيواصل المؤتمر الأول لكليات الطب في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الذي تستضيفه جامعة العلوم الطبية في طهران بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي (إيسيسكو ) ومنظمة ادارة جزيرة كيش الحرة, أعماله في هذه الجزيرة الواقعة في الخليج الفارسي جنوبي ايران على مدى ثلاثة أيام ./انتهى/