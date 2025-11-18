وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: مع زيارة ابو محمد الجولاني الرئيس المزعوم في سوريا للولايات المتحدة لأول مرة في حياته ومقابلته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – فإن فرضية الرسائل الروسية السرية هي تمرين تحليلي مثير للاهتمام. إذا تم استخدام قناة مثل سوريا، فإن الرسالة ستكون بطبيعتها متعددة المستويات وغير مباشرة، ومصممة بحيث يمكن إنكارها بشكل معقول مع الإشارة إلى النوايا الاستراتيجية.



من المرجح أن تتعلق الرسالة الأساسية بقدسية المصالح الاستراتيجية لروسيا في سوريا، التي تشكل حجر الزاوية في سياستها تجاه الشرق الأوسط. من خلال استخدام وسيط سوري، يمكن أن يعزز بوتين واقع ترسيخ روسيا العسكري وقدرتها على تعقيد أهداف الولايات المتحدة، وبالتالي اختبار رغبة ترامب المعلنة في الانسحاب من ”الحروب التي لا نهاية لها“ وربما تقديم مقابل مقابل الاستقرار الإقليمي.



إن التضمين التخميني للتهديد النووي يمثل تصعيداً دراماتيكياً، لكنه يتماشى مع مبدأ روسيا المتمثل في ”التصعيد من أجل التهدئة“ وخطابها المتكرر بشأن ترسانتها. لن تكون مثل هذه الإشارة تهديداً مباشراً، بل تذكيراً محسوباً برادع روسيا النهائي، بهدف تشكيل حدود الدعم الأمريكي لأوكرانيا من خلال تحديد خطوط حمراء ضمنية قد تؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً لا يمكن السيطرة عليه.



وفي الوقت نفسه، سيكون البيان الأكثر ترجيحًا هو تحذير صارم ضد استمرار شحن الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا. وسيكون توقيت أي رسالة من هذا القبيل عبر القنوات الخلفية، إذا سبق تغييرًا علنيًا في موقف ترامب، أمرًا بالغ الأهمية. وسيمثل محاولة للاستفادة من الميول المتعاطفة الملحوظة داخل إدارة ترامب تجاه مخاوف روسيا الأمنية.



وبعد هذا التفاعل الافتراضي، يمكن تفسير تصريح ترامب المعلن بشأن وقف المزيد من المساعدات على أنه ارتباط مباشر، وإن كان غير قابل للتحقق. وهذا من شأنه أن يشير إلى نجاح حملة الضغط التي تهدف إلى استغلال الانقسامات السياسية القائمة داخل الولايات المتحدة بشأن تمويل أوكرانيا، باستخدام الدبلوماسية بشكل فعال لتحقيق هدف عسكري على أرض المعركة.



علاوة على ذلك، فإن استخدام الشرع كرسول هو في حد ذاته إشارة عميقة. فهو يظهر شبكة نفوذ وقوة بوتين والتي تتعارض بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على قدرة روسيا على بسط نفوذها والمشاركة في السياسة من خلال قنوات خارج الدوائر الدبلوماسية التي يهيمن عليها الغرب تماماً.



من منظور تحليلي، يجب أن نتعامل مع سلسلة الأحداث هذه على أنها تترواح ما بين الفرضية والحقيقة. إن عدم وجود أدلة ملموسة يتطلب الحذر؛ فـ الارتباط لا يعني السببية. إن شكوك ترامب الطويلة الأمد بشأن تورط الولايات المتحدة في الشؤون الخارجية وتقديم المساعدات تقدم تفسيراً بديلاً كافياً لبياناته السياسية، بغض النظر عن الضغوط الخارجية.



إحصائياً، كان تدفق المساعدات الأمريكية هائلاً، حيث وافق الكونغرس على تقديم أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا منذ الغزو. إن التوقف المفاجئ أو التخفيض الكبير بعد مثل هذا الاجتماع السري سيكون نقطة بيانات صارخة تشير إلى نجاح استراتيجية موسكو القسرية، مما يغير بشكل جذري ديناميكيات الحرب.



توم براك يدعي أن الجولاني سيدعم التحالف الأمريكي ضد الإرهاب



والمفارقة الصارخة، أن توم باراك، الشخصية التي لطخت سمعتها بشكل دائم بسبب صلتها المزعومة بفضيحة إبستين مع الفتيات القصر، يدعي الآن أنه يملي سياسة مكافحة الإرهاب على دولة ذات سيادة. إن مصداقيته، التي تم تدميرها بالفعل بسبب تشابكاته القانونية والأخلاقية الشخصية، تجعل تصريحاته الجيوسياسية ليست فقط مشكوك فيها، بل غير جادة بشكل أساسي. هذا خطأ فادح في التقدير الدبلوماسي، حيث يتم رفع شخصية مشبوهة إلى منصب ذي تأثير استراتيجي.



تعتمد استراتيجية باراك على إعادة تأهيل ابو محمد الجولاني الرئيس المزعوم في سوريا، وهو عضو سابق في داعش، ليصبح حليفاً رئيسياً، وهو أمر متناقض. هذه سياسة قصيرة النظر بشكل خطير تضع المكاسب التكتيكية قصيرة الأجل قبل الاستقرار الإقليمي طويل الأجل. سجل الشرع نفسه هو سجل فشل ذريع؛ فقد أثبتت قواته عجزها عن تأمين الحدود السورية من الفصائل المسلحة الأجنبية التي ساعد في استيرادها من آسيا الوسطى والقوقاز، وهو أمر يقوض فائدته تماماً.



تهديدات توم براك هي محاولة واضحة لتصميم صراع طائفي آخر، يستهدف صراحةً الكتل الشيعية القوية مثل حزب الله وإيران. وهذا يمثل عودة ساخرة إلى نهج فاشل أدى تاريخياً إلى تأجيج المنطقة، وليس إلى استقرارها. من خلال تصوير هذه الجهات الفاعلة الإقليمية الراسخة من منظور إرهابي فقط، تتجاهل هذه السياسة عمداً الدعم الشعبي الكبير الذي تحظى به هذه الجهات وترسخها السياسي، وهو خطأ تحليلي فادح.



هذا الخطأ في التقدير عميق. إن خطاب باراك يكشف عن تقدير خاطئ شديد لقدرات حزب الله العسكرية، التي صقلتها عقود من الصراع. مع ما يقدر بنحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، وخبرة ميدانية مثبتة في مواجهة القوات الإسرائيلية والجماعات المتطرفة مثل داعش، يمثل حزب الله جيشاً غير حكومي قوياً، وليس مجرد ميليشيا يمكن التغلب عليها أو هزيمتها بسهولة من قبل جهادي أعيد توظيفه.



في نهاية المطاف، نهج باراك ليس استراتيجية متماسكة بل استفزاز متقلب. إن الاستفادة من أصل غير موثوق به مثل الجولاني لمواجهة قوة متمرسة في القتال مثل حزب الله، مع تجاهل شبكة إيران الإقليمية الواسعة، هو وصفة للتصعيد وليس للحل. يبدو أن هذه السياسة مصممة ليس لمكافحة الإرهاب، بل لإشعال مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً بشكل متهور، والتي من الواضح أن مهندسيها غير مستعدين لها.



في الختام، في حين أن السيناريو المحدد هو إفتراضي، إلا أنه يمثل نموذجًا قيمًا لفهم الدبلوماسية القسرية الحديثة. ستكون الرسائل الخفية مصممة لاستغلال الانقسامات، والتذكير بالعواقب، وفي نهاية المطاف التلاعب بسياسة الولايات المتحدة لتأمين مكاسب استراتيجية لروسيا في أوكرانيا وترسيخ مكانتها كقوة عالمية صاعدة.

بقلم: د أحمد مصطفى

رئيس ومؤسس مركز آسيا للدراسات والترجمة بمصر