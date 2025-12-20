مصادر أمريكية: المفاوضات بين دمشق وتل أبيب وصلت إلى طريق مسدود

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة معاريف، أن مفاوضات جرت بين الكيان الصهيوني وسوريا بشكل غير مباشر وسري، وأن اجتماعات رسمية عُقدت سابقاً في باريس، إلا أن نتائج هذه المفاوضات لا تزال غير ملموسة.

وينقل التقرير عن مصادر أمريكية قولها إن المفاوضات لا تزال جارية، لكنها وصلت عملياً إلى طريق مسدود ولم تُحرز أي تقدم ملموس.

وأضافت معاريف أن هناك خلافات جوهرية بشأن وجود القوات التركية في سوريا وانسحاب القوات الصهيونية من المناطق المحتلة. كما يوجد خلاف بين دمشق وواشنطن حول إدارة سوريا من خلال حكومة مركزية أو نظام فيدرالي.

ويسعى الكيان الصهيوني أيضاً إلى تعزيز وجوده في هذه المنطقة قرب حدود الأراضي المحتلة عبر دعم الدروز.

وقال مسؤول أمريكي أيضاً إن واشنطن تسعى إلى تطبيق التجربة العراقية في سوريا.

/انتهى/