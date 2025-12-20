اول تعلیق من ترامب على ضرب معاقل داعش في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ترامب في بيان أنه: "بسبب القتل الوحشي الذي ارتكبه داعش ضد وطنيين أمريكيين أشداء في سوريا، والذين رحبت بأرواحهم الجميلة على التراب الأمريكي هذا الأسبوع في مراسم كريمة، فإنني أعلن الآن أن الولايات المتحدة ترد بقوة شديدة على الإرهابيين القتلة، تماما كما وعدت".

وأضاف: "نحن نضرب بقوة شديدة ضد معاقل داعش في سوريا، مكان مشبع بالدماء، يعاني من مشاكل كثيرة، لكنه يمتلك مستقبلا مشرقا إذا تم القضاء على داعش"، على حد قوله.

وأشار ترامب إلى أن "حكومة سوريا، التي يقودها رجل يعمل جاهدًا لإعادة العظمة إلى بلاده، تدعم هذه الضربات بالكامل"، في إشارة غير مسبوقة إلى دعم معلن من النظام السوري.

ووجه ترامب تحذيرا مباشرا إلى جميع الجماعات الإرهابية: "كل من يمتلك وحشية كافية لمهاجمة الأمريكيين، اعلموا أنكم ستضربون أقسى ضربة في تاريخكم، إذا هاجمتم أو هددتم الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال".

