وزير الدفاع التركي: سنكون مستعدین لجميع السيناريوهات بعد نهاية هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الإخبارية السورية، أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر" أن بلاده على أهبة الاستعداد لأي طارئ يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف: "الموعد النهائي المحدد لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري ينتهي بنهاية هذا العام، ونحن على أتم الاستعداد لجميع السيناريوهات بعد هذا التاريخ".

وشدد غولر على ضرورة دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري بشكل منفصل، وليس ككيان أو وحدة مستقلة. وأي صيغة أخرى لا تُعد دمجاً حقيقياً.

وصرح وزير الدفاع التركي قائلاً: "نفذنا عمليتنا في سوريا عام 2016 بحضور الولايات المتحدة وروسيا، دون استشارة أي جهة".

/انتهى/