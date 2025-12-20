ترامب يتوجه إلى فلوريدا؛ جولة جديدة من محادثات أوكرانيا ستعقد في ميامي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "تاس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح للصحفيين بأنه سيتوجه قريبًا إلى فلوريدا.

وكتبت تاس: من المتوقع عقد الجولة القادمة من المحادثات بشأن أوكرانيا في ميامي، فلوريدا.

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصدر في الحكومة الأمريكية، أن جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تُعقد في نهاية هذا الأسبوع في ميامي على مستوى الممثلين العسكريين وفرق العمل.

وأعلن مراسل أكسيوس، باراك رافيد، أن مستشاري الأمن القومي لألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيتوجهون إلى ميامي لإجراء محادثات مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، ومستشار الأمن القومي الأوكراني، "رستم عمروف". كما سيحضر وزير الخارجية التركي ورئيس وزراء قطر هذه الاجتماعات.

وأفاد أكسيوس أيضًا أن ممثلي ترامب، ويتكوف و"جاريد كوشنر"، من المقرر أن يجتمعا مع كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، في ميامي.

