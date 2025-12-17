اختراق معلومات حساسة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة سبوتنيك، أن مجموعة قرصنة معروفة تُدعى "كيل نت" أعلنت نجاحها في اختراق أنظمة إلكترونية والحصول على معلومات حساسة تتعلق بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي، صرّح ممثل عن المجموعة بأن معلومات حساسة تتعلق بمواقع الأسلحة في مدن مختلفة، وأرشيفات المقرات والوحدات، ومواقع الطيران، وملفات الأفراد العسكريين الأوكرانيين، والمواصفات الفنية للمعدات العسكرية للبلاد، قد تم اختراقها.

وأضاف أن هذه المعلومات ستُقدّم إلى وزارة الدفاع الروسية. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على الطاقة الإنتاجية، والخدمات اللوجستية، والأفراد العسكريين، وقائمة بأسماء الأفراد العسكريين الأوكرانيين ومقرات قيادتهم. وكانت المجموعة قد أعلنت سابقاً عن إنشاء خريطة تفاعلية تُدعى "ماتريكس" لتحديد ورش إنتاج الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

