٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٧ م

لا تملك إسرائيل ولا الولايات المتحدة القدرة على الانتصار على إيران!

قال جيانغ شيوكين، أستاذ الفلسفة الغربية والمحلل السياسي: لا تسعى إسرائيل إلى حرب مباشرة مع إيران، بل هدفها جرّ الولايات المتحدة إلى الصراع.

أفادت وكالة مهر للانباء يقول "جيانغ شوئه"، أستاذ الفلسفة الغربية والمحلل السياسي: "في ثمانينيات القرن الماضي، خاضت إيران حربًا كارثية مع العراق، لكن هذه الحرب عززت روح العزيمة والإصرار لدى الإيرانيين. وأكد: لا تسعى إسرائيل إلى حرب مباشرة مع إيران، بل هدفها جرّ الولايات المتحدة إلى الصراع. لكن الحقيقة هي أن لا إسرائيل تملك القدرة على هزيمة إيران، ولا الولايات المتحدة تستطيع أن تحقق انتصارا في حرب حقيقية."

وشدد: تستعد إيران منذ عقدين من الزمن بالاعتماد على الصواريخ والطائرات المسيّرة وأساليب الحرب غير المتكافئة، وقد أثبتت التجربة أن كل صدمة عسكرية، بدلًا من أن تُشتّت شمل الشعب الإيراني، تُوحّده أكثر.

