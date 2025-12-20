رشيد: العراق تجاوز المراحل الصعبة ووصل إلى حالة الأمن والاستقرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم إن "تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يراعي تحقيق تمثيل لجميع العراقيين من أجل الارتقاء ببناء الدولة".

وأضاف: "نستذكر باعتزاز الذكرى الأليمة لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، الرمز الديني والوطني الكبير الذي ناضل ضد الدكتاتورية".

وبين أن "المسؤولية الوطنية والأخلاقية والتربوية، تفرض علينا أن نتذكر دائماً تضحيات الشهداء والعلماء والشخصيات الوطنية الكبيرة، وأن ننقل قصص بطولاتهم إلى الأجيال القادمة"، مشيراً الى أن "الاحتفاء بيوم الشهيد العراقي يمثل تخليداً للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشعب العراقي من القوات الأمنية بمختلف صنوفها في الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة".

وتابع أن "العراق تجاوز المراحل الصعبة بعد سنوات من العنف والإرهاب وقبلها فترة الاستبداد، ووصل إلى حالة الأمن والاستقرار، وينبغي على الجميع العمل على إدامتها".

