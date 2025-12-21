ازاحة الستار عن كتاب "قصة زاريا"؛ توثیق لمذبحة المسلمين في نيجيريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، نُشر كتاب "قصة زاريا" سابقًا باللغة الإنجليزية بقلم إبراهيم موسى، استنادًا إلى شهادات وروايات 24 شاهد عيان، وقد تُرجم الآن إلى الفارسية بهدف تعريف الجمهور الإيراني بهذه الحادثة التي لم تحظَ بالقدر الكافي من التغطية الإعلامية.

يعيد هذا العمل النظر في الأبعاد الإنسانية والتاريخية لإحدى أهم الجرائم المعاصرة المرتكبة ضد المسلمين في أفريقيا.

على الرغم من أهميتها التاريخية والإنسانية، لم تحظَ مجزرة زاريا، ولا شخصية الشيخ إبراهيم زكزاكي ودوره في الحركة الإسلامية في نيجيريا، بالاهتمام الكافي في وسائل الإعلام والرأي العام في إيران. خلال هذه الجريمة التي وقعت عام 2015، استشهد عدد كبير من أتباع الشيخ زكزاكي، كما قُتل ثلاثة من أبنائه. وقد اعتُقل الشيخ زكزاكي نفسه بعد هذه الحادثة وقضى سنوات في السجن.

تسعى الترجمة الفارسية لكتاب "قصة زاريا" إلى تعريف الجمهور الإيراني بشخصية الشيخ زكزاكي وأفكاره وشعبيته، مع تقديم سردٍ وثائقي لهذه المأساة. شخصيةٌ، بحسب الباحثين، تأثرت بشدة بالإمام الخميني (رحمه الله) في آرائه الفكرية والثورية، وقد لعب هذا الارتباط الفكري دورًا هامًا في تشكيل الحركة الإسلامية وانتشارها في نيجيريا.

سيُقام حفل تدشين هذا الكتاب بحضور الدكتور مسعود شجرة، رئيس لجنة لندن الإسلامية لحقوق الإنسان، والدكتور ناصر تسافه، شاهد عيان على جريمة زاريا وعضو الفريق الطبي للشيخ زكزاكي، وحجة الإسلام والمسلمين مهدي شانديزي، نائب المدير الدولي لمكتب الدراسات بالجبهة الثقافية للثورة الإسلامية.

سيُقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر ، من الساعة 3:00 عصرًا إلى الساعة 5:00 مساءً، في طهران، شارع كشاورز، 16 شارع آذر، رقم 60، حسينية "هنر".

/انتهى/