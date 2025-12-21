تفاصيل التعاون الإيراني الأفغاني في مجال الغذاء والدواء

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن إفدانا، صرّح "حميد رضا إنانلو"، رئيس الشؤون الدولية في إدارة الغذاء والدواء، قائلاً: "تم توقيع وثائق التعاون هذه بهدف تطوير التفاعلات الثنائية، وتحسين القدرات التنظيمية، وتعزيز البنية التحتية لمراقبة الجودة في مجالات الغذاء والدواء والمعدات الطبية بين البلدين".

وأضاف: "توفر خطة عمل التعاون إطاراً محدداً لتوسيع نطاق التعاون في مجال التنظيم، وتسهيل إجراءات التسجيل، ونقل الخبرات الفنية، وتمكين الموارد البشرية في مجال الغذاء والدواء والمعدات الطبية، ويمكن أن تضطلع بدور فعّال في ضمان الإمداد المستدام بالمنتجات الصحية في أفغانستان".

وأشار إنانلو، في معرض حديثه عن أهمية التعاون المختبري، إلى أن: "مذكرة التفاهم الموقعة بين المختبرات المرجعية التابعة لإدارة الغذاء والدواء ومختبر مراقبة الجودة الأفغاني تُرسّخ الأساس لتبادل المعرفة الفنية، والتدريب المتخصص، وتحسين أساليب الاختبار، والتكامل في مجال مراقبة جودة الغذاء والدواء والمنتجات".

وتابع قائلاً: "إن تنفيذ هذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى تقارب أكبر بين الأنظمة التنظيمية في البلدين، وتحسين الصحة العامة، وتطوير تعاون إقليمي مستدام في مجالات الغذاء والدواء والمعدات الطبية".

/انتهى/