٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٩ ص

مسؤول روسي يحذر: نستهدف قوات الناتو في أوكرانيا

رفض ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلاً إنها ستكون "أهدافاً مشروعة للجيش الروسي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء خاطب النائب الروسي البارز الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قائلاً إنه "يضلل الرأي العام".

وحذر النائب الروسي قائلاً: "إنه (روته) يختلق ذريعةً عمداً لتبرير تدخل الناتو في أوكرانيا. في الواقع، هذا يعني إعادة صياغة المشاريع المعادية لروسيا مع الحفاظ على معقل للعدو قرب حدودنا".

وأضاف، مشيراً إلى أن مواقف الأمين العام لحلف الناتو وبعض الدول الأوروبية بشأن أوكرانيا "ليست سلمية": "هذا (إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا) لن يقضي على جذور الصراع، بل سيخلق الظروف لإطالة أمده وتوسيعه".


