٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٥ م

اغتيال جنرال في الجيش الروسي في موسكو

أفادت وسائل الإعلام الروسية باغتيال جنرال كبير في جيش البلاد في موسكو.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة روسيا اليوم، أن لجنة التحقيق الحكومية الروسية أعلنت يوم الاثنين عن مقتل جنرال كبير في هيئة الأركان العامة الروسية في انفجار سيارة مفخخة بموسكو.

وسبق أن اغتيل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس في البلاد. وكانت موسكو قد اتهمت عناصر تابعة للجيش الأوكراني بتنفيذ عمليات الاغتيال.

في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات في أوكرانيا لإنهاء الحرب الدموية التي استمرت أربع سنوات، حذر العديد من المسؤولين والمحللين الأمنيين من جهود تبذلها بعض الأجهزة الأمنية الأوروبية لعرقلة هذه المفاوضات.

