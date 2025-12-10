  1. الدولية
زيلنسكي: قد نرسل خطة محدثة لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة الأربعاء

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، اليوم الثلاثاء، أنّ أوكرانيا وشركاءها الأوروبيين سيكونون مستعدّين قريباً لتقديم "وثائق منقّحة" إلى الولايات المتحدة بشأن خطة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب، مشيراً إلى إمكانية إرسالها الأربعاء المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف زيلنسكي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنّ "كلّ شيء يتوقّف على إرادة روسيا لوقف القتال"، مشيراً إلى أنّ أجزاء الاتفاق المتعلّقة بأوكرانيا وأوروبا قد تحسّنت الآن.

وتابع قائلاً: "نتوقّع مع الجانب الأميركي أن نجعل الخطوات المحتملة قابلة للتنفيذ بسرعة قدر الإمكان".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أفادت أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح زيلنسكي أياماً للردّ على مقترح السلام.

ويوم الاثنين، وصفت المتحدّثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وثيقة الأمن القومي الأميركي الجديدة بأنّها "خطوة إيجابية" تتيح البحث عن أرضيّة مشتركة، وتشكّل أساساً للتوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة الأوكرانية.

