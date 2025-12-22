السفير الإيراني في موسكو: توسيع التجارة مع روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أولوية لطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم جلالي، في حوار مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، إن إيران تعمل على زيادة مبادلاتها التجارية مع روسيا وسائر الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري، مضيفًا: نحن نسعى حاليًا إلى توسيع تجارتنا مع الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز العلاقات التجارية مع روسيا.

وكان الاجتماع الرسمي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد عُقد مساء أمس في روسيا، مع التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.

وخلال هذا الاجتماع، اعتبر سفير إيران لدى روسيا أن عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل خطوة مهمة في مسار الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد، موضحًا أن الحضور الفاعل لإيران في الترتيبات والمؤسسات الإقليمية وفوق الإقليمية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، ومجموعة «بريكس»، ومنظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (D8)، ومنتدى حوار التعاون الآسيوي، واتحاد دول المحيط الهندي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، يعكس المكانة الخاصة التي تحتلها المقاربة الإقليمية في السياسة الخارجية الإيرانية.

/انتهى/