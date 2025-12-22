  1. إيران
زيادة إنتاج النفط بمقدار 4000 برميل مع بدء تشغيل البئر 35 في دارخوين

أعلن مسؤول عن بدء تشغيل البئر رقم 35 في حقل دارخوين النفطي بعد سنوات من التوقف، قائلاً: "مع استغلال هذه البئر، تمت إضافة 4000 برميل إلى الإنتاج اليومي لشركة أروندان من النفط".

أفادت وكالة أنباء مهر، نقلاً عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، أعلن "حميد دريس" عن نجاح تشغيل بئر دارخوين رقم 35، قائلاً: "تُعدّ هذه البئر إحدى آبار الضغط العالي في تكوين "فهليان"، وهي تُرسل حالياً النفط المُنتَج إلى وحدة استغلال حقل دارخوين النفطي".

وأضاف، مُشيراً إلى الإجراءات التنفيذية المُتّخذة في هذا المشروع: "تمّ تصميم هذه البئر وتنفيذها وتشغيلها مع التركيز على إدارة الهندسة والإنشاء، وبالتعاون مع الإدارات الفنية والتشغيلية والمقر الرئيسي للشركة".

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة أروندان للنفط والغاز بالجهود الدؤوبة التي بذلها مديرو الشركة وخبراؤها وموظفوها المتخصصون على مدار الساعة، قائلاً: "في إطار هذا المشروع، تمّ بنجاح إنشاء خط أنابيب للتدفق اليومي بطول 4 كيلومترات، وتركيب وتشغيل المرافق السطحية داخل البئر ومنطقة التجميع".

وأكد دريس على الإنجاز القياسي في تنفيذ هذا المشروع، قائلاً: "بفضل الجهود الدؤوبة لجميع الموظفين، ولا سيما العاملين في إدارة الهندسة والإنشاءات، والإدارات الإنتاجية والفنية الأخرى ذات الصلة، اكتملت جميع مراحل التنفيذ والتركيب والتشغيل لهذا البئر في أقل من ثلاثة أشهر، وهو إنجاز جدير بالتقدير والامتنان".

واختتم حديثه قائلاً: "استكمالاً لبرامج الشركة لزيادة الإنتاج، دخل بئر دارخوين رقم 35 دائرة الإنتاج لأول مرة، وسيلعب دوراً فعالاً في تحقيق برامج زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التشغيلية لشركة أروندان للنفط والغاز".

