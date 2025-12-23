الجيش الأمريكي يشن هجوماً جديداً على سفينة في المحيط الهادئ

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شبكة إن بي سي نيوز، أن الجيش الأمريكي أعلن مقتل شخص واحد في هجوم على سفينة يُشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، في بيان عبر قناة إكس، أن القوات المسلحة الأمريكية، بأوامر من وزير الحرب بيت هيغسيت، استهدفت سفينةً كانت تسلك طريق تهريب المخدرات في المحيط الهادئ.

ووفقاً لوزارة الحرب الأمريكية، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 20 هجوماً على قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات في المحيطين الهادئ والكاريبي منذ سبتمبر/أيلول، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان الهجمات الأمريكية على السفن في المحيطين الكاريبي والهادئ بأنها إعدامات خارج نطاق القضاء وجرائم حرب.

ويرى محللون أن هدف العمليات العسكرية الأمريكية في المحيطين الكاريبي والهادئ هو ترهيب الحكومات اليسارية المعارضة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية.

