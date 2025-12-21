الدول المستقلة تستهدف لهجوم أمريكا/ نظرة طهران للتطورات في منطقة البحر الكاريبي

وكالة مهر للأنباء: أعادت التطورات الأخيرة في منطقة البحر الكاريبي إلى بؤرة التوترات الجيوسياسية؛ حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحدث خطوة له، أن حكومة كاراكاس "إرهابية"، وذلك بتصعيده للضغوط على فنزويلا. ويرى العديد من المحللين أن هذا القرار، الذي يُقيّم على أنه يتماشى مع سياسة الضغط التي تنتهجها واشنطن، يمهد الطريق قانونيًا وسياسيًا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك التهديد بالتدخل العسكري أو الحصار البحري؛ الأمر الذي قد يُهدد بشكل خطير أمن الطاقة، وخطوط الملاحة، والاستقرار الهش لمنطقة الكاريبي.

ولا تقتصر أهمية هذه التطورات بالنسبة لإيران على جغرافية أمريكا اللاتينية البعيدة. إن التقارب الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس، والتعاون السياسي والاقتصادي والطاقي بين البلدين، والخبرة المشتركة في مواجهة العقوبات والضغوط الأمريكية، كلها عوامل تجعل أي تصعيد للتوتر ضد فنزويلا ينعكس بشكل مباشر على حسابات السياسة الخارجية الإيرانية. فمن وجهة نظر طهران، تُشكل تعاملات واشنطن الأحادية وغير القانونية مع الحكومات المستقلة نمطًا خطيرًا في النظام الدولي، قد يمتد إلى مناطق أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا إدانتها الشديدة لأي تدخل عسكري أو تهديد باستخدام القوة أو تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتعتبر أن حل النزاعات لا يكون إلا في إطار الحوار والقانون الدولي واحترام السيادة الوطنية للدول. ومن وجهة نظر طهران، لا يُعد الاستقرار في منطقة الكاريبي قضية إقليمية فحسب، بل هو أيضًا جزء من معادلة أوسع لمواجهة الأحادية والحفاظ على النظام متعدد الأطراف على الساحة العالمية.

إن الصراع بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية ليس ظاهرة جديدة، بل له تاريخ يمتد لمئات السنين، حتى قبل الإعلان الرسمي عن مبدأ مونرو، الذي اعتبر أمريكا اللاتينية "الفناء الخلفي لأمريكا". منذ ذلك الحين، تبلورت نضالات شعوب أمريكا اللاتينية ضد الاستعمار والاستغلال الأمريكيين، وتجسدت هذه النضالات في حركات الحرية والتحرر التي قادها سيمون بوليفار. وما يجري حاليا الآن في منطقة الكاريبي وشمال أمريكا الجنوبية، يتضمن أحداثاً ستؤدي إلى تصعيد التوتر في هذه المنطقة وإشعال فتيل الأزمة. والسبب في ذلك واضح؛ فقد أثبتت شعوب أمريكا اللاتينية، وبكل جدارة، أنها ليست خاضعة، وأنها شديدة الحساسية تجاه الهيمنة الأجنبية.

ومن الأمثلة الواضحة على هذه المقاومة نضال الشعب الكوبي ضد الولايات المتحدة، والانقلابات التي شهدتها دول عديدة، والتطورات في تشيلي والإطاحة بسلفادور أليندي، فضلاً عن غيانا ودول أخرى في المنطقة. وبشكل عام، تشهد أمريكا اللاتينية موجة عارمة من الروح النضالية؛ موجة تبلورت بوضوح في بعض الأحيان، لا سيما في شكل لاهوت التحرير. فيمكن تحليل الإجراء الذي اتخذته الحكومة الأمريكية مؤخرًا، والمتمثل في تصنيف الحكومة الفنزويلية منظمة إرهابية، في هذا السياق. بالطبع، كان هذا الإجراء في معظمه اقتراحًا من السيد ترامب نفسه، ولم أرَ بعدُ إعلانًا رسميًا عنه من المؤسسات الرسمية.

فعلى سبيل المثال، يُثير ترامب أحيانًا قضايا مثل إغلاق المجال الجوي الفنزويلي أو الكولومبي في رسائل على الإنترنت، دون أن يُعلن أي مسؤول أمريكي، كالبنتاغون، رسميًا عن مثل هذه القضايا. وتستمر هذه السلوكيات، وكذلك النقاش الدائر حول تصنيف الحكومة الفنزويلية منظمة إرهابية.

يُعدّ ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشنّ هجومًا على فنزويلا أم لا نقاشًا هامًا. وإذا وقع مثل هذا الهجوم، لا سيما على الأرض، فسيواجه بلا شك مقاومة من الشعب الفنزويلي. ورغم ما تمتلكه الولايات المتحدة من قوة عسكرية كبيرة، أعتقد أن مثل هذا الإجراء سيجرّها إلى مستنقع أكبر بكثير، لن يكون لها مخرج منه في وقت قريب.

يُظهر الحراك البوليفاري في فنزويلا والحراك الشعبي الذي شهده هذا البلد قدرة عالية على المقاومة. إذا نظرنا إلى تاريخ فنزويلا، من عام 1958، حين سقطت دكتاتورية "بيريز خيمينيز"، إلى عام 1998، حين تولت حكومة هوغو تشافيز الثورية السلطة، نجد أن البلاد كانت عملياً تحت النفوذ الأمريكي لنحو أربعين عاماً. وخلال هذه الفترة، سيطر حزبان رئيسيان، كلاهما موالٍ للولايات المتحدة، على السلطة.

يسعى أشخاصٌ مثل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو نفسه من أصول لاتينية، وخاصةً حركات المعارضة في فنزويلا وكوبا، واليمين اللاتيني المتمركز في فلوريدا، إلى جانب بعض العناصر اللاتينية في الحزب الحاكم الأمريكي، جاهدين لإقناع ترامب بشنّ هجومٍ واسع النطاق. هذا المسار، بلا شك، مستنقعٌ كبير؛ مستنقعٌ لن يتمكن ترامب من الخروج منه في أي وقتٍ قريب إذا ما علق فيه.

يُغامر دونالد ترامب مقامرةٍ كبيرة في فنزويلا

فنزويلا دولةٌ مستقلة وعضوٌ دائم في منظمة أوبك، وإحدى الدول المؤسسة لها، وكانت تُصدّر ما بين ثلاثة ملايين ونصف إلى أربعة ملايين برميل من النفط يوميًا. إلا أنه بسبب العقوبات القاسية المفروضة على فنزويلا، أصبحت البلاد معزولةً فعليًا عن سوق النفط العالمية.

والآن، حتى لو افترضنا أن إدارة ترامب ستتمكن من دخول فنزويلا والسيطرة على الحكومة، فإن عودة البلاد السريعة إلى سوق النفط لن تكون سهلة. العديد من منشآت النفط، من الخزانات والآبار إلى معدات الاستخراج، مُتهالكة وقديمة، وسيتطلب ترميمها استثمارات ضخمة. لذا، فإن استعادة إنتاج النفط وصادراته إلى مستواها السابق، الذي يتراوح بين ثلاثة ملايين ونصف إلى أربعة ملايين برميل يوميًا، أمر غير ممكن على المدى القريب. ولهذا السبب، لا أعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على سوق النفط العالمي في المدى القريب. مع أن فنزويلا تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، إلا أن سيطرة الولايات المتحدة على مواردها النفطية عملية تستغرق وقتًا طويلًا، وستستغرق ثلاث سنوات على الأقل. من المرجح أن هذه المدة لا تتناسب مع رئاسة ترامب، ومن غير المحتمل أن تكتمل خلال فترة ولايته. إضافةً إلى ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية القادمة، سواءً كانت من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، ستواصل النهج والسياسة نفسيهما.

لذا، يبدو أن ترامب يُغامر بمقامرة كبيرة. إنها مقامرةٌ تنبع من العداء والحقد الذي يكنّه بعض المهاجرين واللاجئين اللاتينيين المقيمين في فلوريدا لحكومات المنطقة، أكثر من كونها استراتيجيةً شاملة، وهي أقرب إلى تسويةٍ شخصية منها إلى سياسةٍ واسعة النطاق ودائمة.

بالطبع، قد يكون لهذا الإجراء جاذبيةٌ سياسيةٌ لإدارة ترامب والولايات المتحدة، لكنني أعتقد في الوقت نفسه أنه سيُشعل نارًا هائلةً ستجتاح منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها. لو كان من الممكن حلّ مشاكل وأزمات أمريكا اللاتينية بمثل هذه التدخلات، لكانت قد انطفأت خلال السنوات السبعة أو الثمانية الاخيرة، أو حتى العقد الماضية. فنزويلا دولةٌ مستقلة، وقد أقامت دولٌ مثلنا علاقاتٍ معها قائمةً على الاحترام المتبادل، تمامًا كما حافظت الصين وروسيا على علاقاتهما معها. لذلك، ورغم أن هذا التطور قد يكون حدثًا مؤسفًا، إلا أنه لن يكون له تأثيرٌ حاسمٌ ومباشرٌ على منطقتنا ككل.

تواجه إدارة ترامب الاستقلال أينما رأت بوادره

في رأيي، ليس من الصحيح تحليل أن إدارة ترامب تسعى إلى تقويض أو إسقاط الدول القريبة من إيران. تسعى إدارة ترامب، والحكومة الأمريكية الحالية عمومًا، إلى إضعاف الحكومات المستقلة وإسقاطها أكثر من أي شيء آخر. وينبع من هذا تحديدًا سبب تقارب الحكومة الفنزويلية معنا، أو حاجتها إلى التعاون مع الدول المستقلة. تحاول إدارة ترامب مواجهة الاستقلال أينما رأت بوادر له، حتى لو كان هذا الاستقلال محدودًا؛ فمثلًا، إذا تبنى المكسيكيون مواقف أكثر استقلالية، سيضغط عليهم ترامب بطريقة أخرى. حتى كندا، رغم قربها التاريخي والهيكلي من الولايات المتحدة، واجهت ضغوطًا من واشنطن في حالات انتهجت فيها سياسات أكثر استقلالية.

لذا، فإن القضية الأساسية هي مناقشة السياسة المستقلة في النظام الدولي. الدول التي تنتهج سياسات مستقلة أو تسعى إلى الاستقلال تُستهدف بطبيعة الحال من قبل الولايات المتحدة، سواء في أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو أفريقيا أو أي مكان آخر في العالم. لذلك، لا أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تفسر ذلك على أنه استهداف للحكومات المرتبطة بإيران فحسب. تربطنا علاقات جيدة بالعديد من الدول في مناطق مختلفة، من آسيا الوسطى إلى أجزاء أخرى من آسيا، وهذا في حد ذاته ليس عاملًا حاسمًا للضغط الأمريكي.

الأهم هو الاستقلالية في صنع القرار ورسم السياسات. الدول التي تُصرّ على هذا النهج ستخضع حتماً لضغوط الولايات المتحدة. وتتماشى هذه الخطوة مع مساعي الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها وتكرارها، وهي هيمنة لم تتمكن من توسيعها بالكامل في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك غرب آسيا والشرق الأوسط.

اتجهت واشنطن الآن نحو أمريكا اللاتينية، وخاصةً دول مثل فنزويلا، لأن هذه الدول أكثر عرضةً للتأثر بنيوياً. فالولايات المتحدة دولة كبيرة ذات قدرات عسكرية واقتصادية واسعة، ومن الطبيعي أن تكون الدول المستقلة الأصغر حجماً أقل قدرةً على تحمل مثل هذا الضغط. ولهذا السبب، تسعى الولايات المتحدة حالياً إلى تحقيق هذه الأهداف بسهولة أكبر وممارسة الضغط عليها.

لم يكن لإيران دور في تشكيل أو تفاقم المواقف المعادية لأمريكا في أمريكا اللاتينية

لدينا علاقات راسخة وعميقة مع دول أمريكا اللاتينية، على الرغم من أن علاقتنا مع فنزويلا شهدت فتوراً في فترة ما بين عامي 1992 و1994، واقتصرت على مستوى القائم بالأعمال، إلا أن هذه العلاقات تعززت وتوسعت مجدداً عام 1997. واليوم، تربطنا علاقات جيدة أيضاً بالعديد من دول أمريكا اللاتينية، بما فيها كولومبيا وكوبا، وفي جنوب القارة مع البرازيل.

لطالما كان موقفنا من التطورات في فنزويلا هو عدم التدخل في شؤونها الداخلية. إن الخلافات بين شعبي فنزويلا والولايات المتحدة لا تتعلق بالحاضر أو الماضي، ولا حتى بالحقبة التي أعقبت الثورة الإيرانية. لم تتشكل هذه الخلافات خلال الأربعين عامًا الماضية. لم تكن لدينا في الأساس أي مشاكل مع الولايات المتحدة آنذاك، ولم تكن الولايات المتحدة نشطة في منطقتنا. من جهة أخرى، لطالما كانت دول أمريكا اللاتينية على صلة بالولايات المتحدة منذ القدم، وجذور هذه الصراعات ضاربة في القدم. لذا، لا ينبغي التلميح إلى أن إيران هي من تسببت في تشكيل أو تفاقم المواقف المعادية لأمريكا في هذه المنطقة.

إن نضالات شعبي فنزويلا وكوبا، ونضالات شعوب أمريكا اللاتينية عمومًا، هي نضالات حقيقية، عميقة الجذور، وتاريخية، ولا صلة لها بمنطقتنا. حتى لو افترضنا أن علاقاتنا مع هذه الدول قد انقطعت، فهذا لا يعني أن الصراعات المعادية لأمريكا ستنتهي عند هذا الحد. تنبع هذه الصراعات من داخل تلك المجتمعات نفسها، ولها أسبابها الخاصة. على حد تعبير أحدهم: "من مصائبنا أننا أصبحنا جيرانًا لدولة عظيمة كالولايات المتحدة"؛ وقد كان هذا بالفعل نقمة حقيقية عليهم. فالدولة التي كان بإمكانها أن تلعب دورًا إيجابيًا في تنمية المنطقة، أصبحت في الواقع عاملًا في مشاكل ومعاناة شعوب أمريكا اللاتينية.

إذا نظرنا إلى سياسات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، نرى عواقب هذه المقاربات نفسها. حتى اليوم، في نقاشات مثل قضية المخدرات، يحاول الأمريكيون إلقاء اللوم على أمريكا اللاتينية، بينما يقع المركز الرئيسي لتجارة المخدرات وشبكاتها الواسعة في الولايات المتحدة نفسها، وخاصة في فلوريدا.

تتمركز هناك عصابات المخدرات الكبرى، والتدفقات المالية، والشبكات المرتبطة أيضًا ببعض الأنشطة الإرهابية. إذا كانت إدارة ترامب جادة في معالجة جذور المخدرات، فعليها أن تبدأ من هناك، من ميامي. ُنتج وتُوزع غالبية المخدرات الصناعية اليوم في الولايات المتحدة نفسها.

هذا النهج في الواقع نوع من التهرب واختلاق الأعذار. اليوم، يتذرعون بالمخدرات؛ قبل خمسين أو مئة عام، عندما اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد دول أمريكا اللاتينية، كانت لديها أعذار أخرى. عموماً، سياسات الولايات المتحدة تجاه أمريكا اللاتينية خاطئة؛ سياسات لا تضر بشعوب هذه المنطقة فحسب، بل تضر في نهاية المطاف بالولايات المتحدة نفسها.

