رئيس الجمهورية يقدم مشروع موازنة العام المقبل إلى مجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي عصر اليوم الثلاثاء ، قدّم الرئيس بزشكيان مشروع قانون الميزانية للعام الايراني 1405 هـ.ش إلى هيئة رئاسة المجلس.

وأعلن رئيس المجلس محمد باقر قاليباف استلامه.وبناءً على التعديل الذي أُدخل سابقًا على المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، سيتمّ استعراض الميزانية السنوية من الآن فصاعدًا في قسم الجداول فقط، ولن يتمّ استعراض بنود الميزانية في الجلسة العلنية للمجلس.

وكانت الحكومة قد أرسلت بعض المتطلبات إلى مجلس الشورى الإسلامي عن طريق اللوائح ، وقد تمّ استعراض بعض بنوده والموافقة عليها.ووفقًا للنظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، يُحال مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التنسيق من قبل هيئة رئاسة المجلس.

ثم تُحال الميزانية العامة إلى الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي لإبداء النواب ملاحظاتم عليها . بعد ذلك، تُحال الأحكام ذات الصلة إلى اللجان المختصة، التي تُمنح خمسة أيام لمراجعة بنود الميزانية وتقديم مقترحاتها. ثم يُرفع تقرير لجنة تنسيق الميزانية إلى المجلس.

وتُمنح لجنة تنسيق الميزانية أيضًا عشرة أيام لمراجعة مشروع قانون الميزانية، وهي مدة قابلة للتمديد.تجدر الإشارة إلى أنه خلال جلسة صباح اليوم، ناقش نواب مجلس الشورى الإسلامي، في جلسة مغلقة، التدابير التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التوزيع السليم للسلع الأساسية والضرورية، فضلًا عن إدارة تقلبات العملة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي.

