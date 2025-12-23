  1. القدس و فلسطین
٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٦ ص

إغلاق قناة الجزيرة في القدس المحتلة بشكل نهائي

أقر البرلمان الصهيوني قانوناً جعل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية في القدس المحتلة رسمياً ودائماً.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، عدّل الكنيست الإسرائيلي قرار إغلاق مكتب الجزيرة في القدس المحتلة من أمر طارئ ومؤقت إلى قانون دائم.

وبموافقة الكنيست على هذا القرار، أصبحت القيود المفروضة على أنشطة الجزيرة في القدس قانونية ودائمة، ولن تقتصر بعد الآن على شروط محددة ومؤقتة.

وقد أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية العام الماضي مرسوماً بحظر أنشطة الجزيرة لمدة خمسة وأربعين يوماً. وهاجمت قوات الاحتلال مكتب القناة في رام الله بتفجير عند المدخل، وصادرت وثائقها ومعداتها، وقطعت بثها. جاء هذا الهجوم بعد أربعة أشهر من إغلاق مكتب الجزيرة في القدس المحتلة.

یاسر المصری

