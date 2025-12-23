بزشكيان: بتضافر الجهود سنتجاوز جميع الأزمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أثناء تقديمه مشروع قانون ميزانية العام المقبل إلى مجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء ، قال الرئيس بزشكيان في كلمة ألقاها حول وضع موارد المياه في البلاد: إن المياه حقيقة قدم عنها الأساتذة والخبراء والأكاديميون تقريرًا شاملًا ومسهبا.

وأشار إلى تقديم تقرير شامل وموثق من قِبل نحو 80 عضوًا من الهيئات التدريسية في جامعات مختلفة التخصصات حول قضية المياه إلى الحكومة، قائلاً: "لقد قُدِّم هذا التقرير إلى ممثلي الشعب الكرام لكي نتمكن من تحسين وضع المياه في البلاد من خلال دعمنا المتبادل وتعاطفنا".

وقال: "تُعدّ المياه اليوم من أهم قضايا البلاد، وإذا لم نُحسن إدارة مشاكلها، فلن نتمكن من حلّ المشاكل الناجمة عنها بسهولة".

وفي إشارة إلى تقرير الخبراء وأساتذة الجامعات حول مشكلة المياه في البلاد، قال: "إن حل مشكلة المياه في طهران أمر ملحّ، وقد تناولها جميع الأساتذة والمتخصصين من مختلف المجالات، كالزراعة والري وعلم الاجتماع والاقتصاد والإدارة، في تقريرهم الشامل. وتعتمد الحكومة على آراء الخبراء والأساتذة لحل جميع المشكلات، ونطلب منهم تقديم الحل المناسب، ثم نتخذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف: "إذا عملنا بناءً على آراء الخبراء، فسنكون على الأقل متأكدين من أننا اتخذنا القرار الصحيح، علما أن الخبراء لا يعتمدون فقط على التحليلات المحلية، بل يستخدمون أيضًا البيانات العالمية والاستشارات الدولية."

واكد انه بتضافر الجهود، سنتجاوز جميع الأزمات، وقال: "أنا ممتن لجهود الأساتذة والأكاديميين الذين رافقونا في هذه المسيرة. لقد صرّحتُ مراراً وتكراراً بأن الأمور يُمكن أن تتقدم بالتعاون والدعم؛ فهذه القضايا لا يُمكن حلّها بشكل فردي".

وفي الختام، قال رئيس الجمهورية: "مع أننا نؤدي واجباتنا، فإن دعمكم، ودعم المجموعات، والتعاطف، واللغة المشتركة، كفيلةٌ بإنجاز مهمةٍ لا تستطيع أي مجموعة إنجازها بمفردها".