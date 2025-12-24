المصارع الإيراني عموزاد يفوز بجائزة أفضل مصارع حرّ في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع الاتحاد العالمي للمصارعة: "ظهر عموزاد في أفضل حالاته تقريبًا خلال موسم واحد؛ فمع عودته القوية إلى القمة، وفوزه ببطولة العالم، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي، ومسابقات سلسلة التصنيف الألبانية، أنهى الموسم متصدرًا التصنيف العالمي في فئة وزن 65 كيلوغرامًا برصيد 58,000 نقطة.

سجل عموزاد سجلًا مثاليًا بـ14 فوزًا دون أي خسارة في عام 2025؛ خمسة من هذه الانتصارات كانت على منافسين من النخبة ممن فازوا بميداليات عالمية أو أولمبية:

ريل وودز من الولايات المتحدة (مرتين)

أوميدجان جلالوف من أوزبكستان

تيربيك زوماشبيك أولو من قيرغيزستان

وكوتارو كيوكا من اليابان

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن عموزاد تفوق على منافسيه بنتيجة إجمالية 42-4 في تلك المباريات الخمس ضد نخبة المصارعين في العالم.

لكن أبرز ما في الأمر... جاء موسم عموزاد في زغرب، حيث هزم أخيرًا كوتارو كيوكا في مباراته المرتقبة، ثأرًا لهزيمته في نهائي أولمبياد باريس 2024.

أكثر ما يثير الدهشة في هيمنة عموزاد هو أنه لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، وما زال يتطور.

تجدر الإشارة إلى أن سعيد إسماعيلي كان قد فاز سابقًا بلقب المصارعة اليونانية الرومانية.

