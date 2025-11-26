الاتحاد العالمي يشيد بالأداء المتميّز للمصارعة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حصد منتخبا المصارعة الحرة والرومانية لبلادنا في ألعاب الدول الإسلامية ٨ ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و٣ ميداليات برونزية.

ونشر الاتحاد العالمي للمصارعة، مع صورٍ لأبطال إيران الذهبيين في هذه البطولة، تقريراً عن أداء مصارعي بلادنا الذين تغلّبوا في هذه المنافسات على أصحاب الألقاب العالمية.

وأوضح الموقع في تقريره أداء المصارعين الإيرانيين الحاصلين على الميداليات، ومنهم: سعيد إسماعيلي، محمد هادي ساروي، غلامرضا فرخي، فردين هدايتي، أميرحسين زارع، رحمان عموزاد، يونس إمامي، وأميرعلي أذرپيرا.

وكتب الاتحاد العالمي في تقريره: إنّ سعيد إسماعيلي، قبل فوزه بالميدالية الذهبية في ألعاب التضامن الإسلامي، كان قد حقق أيضاً لقب البطولة في منافسات آسيا والعالم وفي بطولات التصنيف. كما أنّ غلامرضا فرخي، الذي نال ذهبية سلسلة التصنيف في زغرب، وذهبية بطولة العالم للكبار وتحت ٢٣ عاماً، حقق – مثل إسماعيلي – ذهبية ألعاب الدول الإسلامية.

كما انضمّ محمد هادي ساروي، بطل الأولمبياد والعالم، إلى هذه القائمة أيضاً، وحصد الميدالية الذهبية لوزن ٩٧ كغم في الرياض. وقد كان ساروي هذا العام، تماماً مثل إسماعيلي وفرخي، غير قابلٍ للإيقاف بفضل فوزه بذهبية سلسلة التصنيف وذهبية بطولة آسيا والعالم. وفي الرياض أثبت السبب وراء هذا المستوى المميز الذي قدّمه هذا العام.

وجاء في التقرير أيضاً: قاد أميرحسين زارع، بطل العالم، المنتخب الإيراني بأداء ملهم، حيث حصد لإيران في اليوم الختامي من ألعاب التضامن الإسلامي ٢٠٢٥ في الرياض، يوم الجمعة، ثلاثاً من أصل أربع ميداليات ذهبية. وكان زارع، الذي نال في سبتمبر الماضي ذهبية وزن ١٢٥ كغم في زغرب، قد تغلّب في الرياض على منافسيه بنتيجة ٢٨ ـ ٠ في ثلاث مباريات، ليصل إلى الميدالية الذهبية.

