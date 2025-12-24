تفكيك أكبر شبكة لتهريب البشر عبر البلاد في كرمان

أفادت وكالة مهر للأنباء ، صرّح رحمن جلالي، في معرض حديثه عن تنفيذ خطة مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، قائلاً: "تماشياً مع هذه الخطة، وخلال الشهر الماضي، نُفّذت سلسلة من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المخططة والموجّهة على مستوى المحافظات، مع التركيز على تحديد أماكن تجمع وأنشطة الشبكات العاملة في مجال تقديم الخدمات وتسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مختلف أنحاء البلاد، والتعامل معها".

وأضاف: "نتيجةً لتنفيذ هذه الإجراءات، تمّ تحديد هوية ما يقارب 7000 مهاجر غير شرعي، واعتقالهم وترحيلهم. وخلال هذه العمليات، تمّ تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد، واعتقال رئيس شبكتها الرئيسية في محافظة كرمان، وهو الآن تحت تصرّف السلطات الأمنية لاستكمال التحقيق".

أعرب نائب محافظ كرمان للأمن وإنفاذ القانون، عن تقديره لدعم الأهالي، قائلاً: "نرجو من المواطنين الكرام الامتناع التام عن تقديم أي خدمات للمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك تأجير المحلات التجارية والمنازل والفلل، ونقل بطاقاتهم البنكية وشرائح الاتصال بهم وسياراتهم، وكذلك توفير أي فرص عمل أو تجارة لهم".

