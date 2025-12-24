  1. الدولية
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١:٥٦ م

مقتل 3 أشخاص بانفجار في موسكو بينهم شرطيان

وقع ليل الثلاثاء - الأربعاء، انفجاراً في موسكو، أسفر عن مقتل عنصرين من شرطة المرور، إضافة الى شخص مشتبه به، كانا يحاولان توقيفه، وفقاً للجنة التحقيق الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت اللجنة تفاصيل الحادث، وقالت إنه "تمّ تفجير عبوة ناسفة" لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان غير بعيد من سيارتهما، ما ادى إلى مقتل شرطيين متأثرين بجروحهما"، مشيرة الى أن "الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك".

وأعلنت اللجنة الروسية فتح تحقيق في "محاولة قتل" عناصر من قوات انفاذ القانون و"تهريب متفجرات".

ووقع الانفجار في حي يلتسكايا في جنوب موسكو، على مقربة من الموقع حيث قتل، الاثنين، الجنرال فانيل سارفاروف الذي كان يرأس قسم التدريب العملياتي داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في انفجار عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة.

وقتل العديد من الجنرالات والمسؤولين الروس والشخصيات العامة الداعمة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في انفجارات واغتيالات وقعت داخل الأراضي الروسية، وسط اتهامات من موسكو إلى كييف بالوقوف وراءها.

