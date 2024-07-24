روسیا...إصابة شخصين بانفجار سيارة شمالي موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصيب سائق السيارة البالغ 49 عاما في الانفجار فور ركوبه السيارة، في حين أصيبت امرأة بجروح في وجهها وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتواصل الأجهزة الأمنية العمل في مكان الحادث وتقدم الطواقم الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.

وتسبب الانفجار بتحطم زجاج النوافذ في عدة طوابق بالمبنى المحاذي لموقع الانفجار، كما لحقت أضرار بالسيارات المركونة.

وترجح المعلومات الأولية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم زرعها في السيارة.

وفي بيان لها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية ايرينا فولك أن عبوة ناسفة مثبتة في السيارة انفجرت ونجم عنها إصابتان جرى نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت: "تواصل الشرطة التحري في ملابسات الحادث، وصولا إلى اعتقال المتورطين في هذه الجريمة".

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