روسيا تعرب عن تعزيها لضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في الرسالة: "تُعرب السفارة الروسية عن خالص تعازيها لأصدقائها الإيرانيين في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي".

وأضافت السفارة الروسية في طهران: "سيتم إرسال أي طلب مساعدة من الحكومة الإيرانية إلى موسكو فورًا لاتخاذ القرارات اللازمة عمليًا".

وقالت: "نُعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والصبر والتوفيق لرجال الإنقاذ الإيرانيين".

وتقول الرسالة: "لا توجد معلومات تُشير إلى إصابة مواطنين روس. جميع المؤسسات الخارجية الروسية في أمان تام وتُواصل أنشطتها الاعتيادية".

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