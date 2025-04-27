  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠٠ ص

روسيا تعرب عن تعزيها لضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

روسيا تعرب عن تعزيها لضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

أصدرت السفارة الروسية في طهران رسالة اُعربت فيها عن تعازيها في ضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في الرسالة: "تُعرب السفارة الروسية عن خالص تعازيها لأصدقائها الإيرانيين في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي".

وأضافت السفارة الروسية في طهران: "سيتم إرسال أي طلب مساعدة من الحكومة الإيرانية إلى موسكو فورًا لاتخاذ القرارات اللازمة عمليًا".

وقالت: "نُعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والصبر والتوفيق لرجال الإنقاذ الإيرانيين".

وتقول الرسالة: "لا توجد معلومات تُشير إلى إصابة مواطنين روس. جميع المؤسسات الخارجية الروسية في أمان تام وتُواصل أنشطتها الاعتيادية".

/انتهى/

رمز الخبر 1957166

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات