إسقاط 58 طائرة مسيرة أوكرانية فوق جنوب غرب روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 58 طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعات الجنوبية الغربية من روسيا ليلة أمس.

وتستهدف قوات كييف مناطق في جنوب غرب روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ بشكل شبه يومي، في حين شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة توسيع نطاق العمليات العسكرية لإبعاد قوات كييف من الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق التي تقع ضمن مدى الصواريخ والأسلحة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 21 فبراير/شباط 2022 اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، منتقدًا لامبالاة الغرب تجاه مخاوف موسكو الأمنية.

بعد ثلاثة أيام، وتحديداً يوم الخميس الموافق 24 فبراير (24 مارس 2021)، شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية أطلق عليها اسم "عملية خاصة" ضد أوكرانيا، محولاً بذلك العلاقات المتوترة بين موسكو وكييف إلى مواجهة عسكرية.

ورداً على هذا التحرك الروسي، فرضت الولايات المتحدة والدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على موسكو، وأرسلت مليارات الدولارات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف.

