البرلمان الإيراني يدين احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط فنزويلية

أفادت وكالة مهر للأنباء،، تلا "مجتبى بخشيبور"، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، بيانًا جماعيًا للبرلمانيين بشأن التدخلات الأمريكية الأخيرة في منطقة الكاريبي، وذلك خلال الجلسة العلنية التي عُقدت اليوم (الأربعاء 24 ديسمبر)، وجاء فيه:

ندين بشدة تصرفات الكيان الأمريكي ضد فنزويلا، بما في ذلك احتجاز ناقلات النفط وملاحقتها، وتصعيد الوجود العسكري والأنشطة في منطقة الكاريبي. وبينما نعلن دعمنا لحكومة وشعب فنزويلا، نؤكد على حق البلاد غير القابل للتصرف في الدفاع عن سيادتها ومصالحها المشروعة.

يُعدّ احتجاز السفن التجارية أو عرقلة ملاحتها في المياه الحرة دون إذن من المؤسسات الدولية المختصة مثالًا على القرصنة البحرية، وهو أمرٌ يُخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار، ومبدأ حرية الملاحة، والقواعد المعترف بها التي تُنظم التجارة الدولية المشروعة. من جهة أخرى، ساهم تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، وإجراء العمليات البحرية قرب حدود فنزويلا، في تصاعد التوترات وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع مبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وتُظهر تجربة الكيان الأمريكي الإجرامي،أنه أينما وطئت أقدامه أو تدخل، لم يُسفر إلا عن انعدام الأمن والدمار والمجازر والإبادة الجماعية، واستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية يجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أي توترات وعدم استقرار إقليمي، وعن أي عواقب إقليمية غير مرغوب فيها.

وقد أعلن مجلس الشورى الإسلامي تضامنه مع فنزويلا، الدولة المستقلة وحكومتها المناهضة للاستبداد، ويؤكد على ضرورة رفع أي عقوبات أو ضغوط تُمارس ضد حكومة فنزويلا المناهضة للصهيونية.

/انتهى/