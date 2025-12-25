افتتاح الوحدة الثانية لأكبر مركز لمعالجة النفط في البلاد في منطقة غرب كارون

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان أصدر، صباح اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، خلال حفل عبر تقنية الفيديو، قراراً بافتتاح وتشغيل ثاني أكبر مركز لمعالجة النفط في البلاد (CTEP) بمنطقة غرب كارون.

يُعدّ مركز المعالجة المركزي (CTEP)، بصفته أكبر مركز معالجة مركزي في البلاد، أحد البنى التحتية الاستراتيجية لشركة النفط الوطنية الإيرانية في حقول غرب كارون، وقد صُمّم ونُفّذ بهدف إنشاء قدرة مستدامة لمعالجة ونقل وتثبيت النفط الخام من حقل جنوب آزادكان والحقول المجاورة الأخرى.

يمثل هذا المشروع حلقة الوصل بين مرحلتي الإنتاج والتطوير في غرب كارون، ويلعب دوراً محورياً في تحقيق إنتاج نفطي آمن ومستدام من الحقول المشتركة. ويُعتبر هذا المشروع بمثابة الطريق الرئيسي لمعالجة ونقل النفط في غرب كارون. ولا تقتصر أهمية مركز المعالجة المركزي (CTEP) على حقل جنوب آزادكان فحسب، بل يوفر أيضاً منصة لزيادة إنتاج الحقول الأخرى في المنطقة.

يركز المشروع، الذي يمتد على مساحة 70 هكتارًا، على ثلاثة محاور رئيسية: "تكرير النفط الخام وعزل الملح"، و"جمع الغاز المصاحب وتعزيز ضغطه"، و"إدارة ومعالجة وإعادة حقن المخلفات النفطية". ويهدف المشروع في نهاية المطاف إلى تحقيق طاقة معالجة مستدامة تبلغ 320 ألف برميل من النفط يوميًا خلال المرحلة التشغيلية الرئيسية لحقل جنوب آزادكان.

وقد تم إنفاق قرض يزيد عن 350 مليون دولار أمريكي على وحدة المعالجة المركزية. 85% من معداتها محلية الصنع، وقد ساهم افتتاحها في توفير 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة، 700 منهم من العمال المحليين.



وفي حفل افتتاح هذا المشروع الضخم، أعرب الرئيس عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة البترول وجميع المتخصصين والمهندسين الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم للبلاد في أقصر وقت ممكن، وأعرب عن أمله في أنه مع استمرار هذا التصميم الراسخ والإيمان العميق، سيؤدي الطريق إلى نتائج رائعة ومتوقعة بنفس السرعة والزخم.

/انتهى/