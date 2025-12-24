متحدثة الحكومة الايرانية: قدرة إنتاج البلاد من الطاقة الشمسية ستصل إلى 11 الف ميغاواط قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مهاجراني، في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: "إن إطلاق عمليات إنتاج الوقود المشتق من النفايات، أو أنواع الوقود البديلة، بهدف الحد من التلوث البيئي، وخاصة في مصانع الإسمنت، مدرج على جدول الأعمال. وقد تم حتى الآن تشغيل 18 وحدة في هذا الصدد، ونأمل أن يُسهم هذا الإجراء في تقليل استهلاك أنواع الوقود المختلفة، وبالتالي الحد من التلوث".

وأضافت: في اجتماع الحكومة اليوم، تمت الموافقة على تعديلات على القرار المتعلق بتفويض الصلاحيات التنفيذية للمحافظين وفريق العمل المعني بتنمية الصادرات غير النفطية، والنظام الأساسي لمنظمة الغذاء والدواء، ومعالجة الاشكاليات التي أثارها مجلس صيانة الدستور.

وحول مشروع قانون الميزانية الذي تم تقديمه لمجلس الشورى الاسلامي يوم امس، قالت: "نوقشت الجوانب العامة للميزانية في اجتماع الحكومة اليوم، كما طُرحت مسألة الذكرى الـ 1500 لمولد النبي الاكرم محمد (ص) والاتفاقية المبرمة في منظمة التعاون الإسلامي.

*جائزة "النبي محمد (ص)" للسلام

وأضافت: "لقد ادرج في جدول الاعمال ايضا تصميم جائزة "النبي محمد (ص)" للسلام ، وسيتم تقديم التقارير المتعلقة بذلك لاحقاً".

وصرحت مهاجراني بأن نائب وزير الداخلية قدم في اجتماع الحكومة اليوم تقريراً عن الإنجازات الحاصلة في مجال إدارة المدن والقرى، وقالت: "تم تسليم 1328 حافلة نقل عام، و2604 مركبة بناء، و384 سيارة إطفاء، وألف شاحنة "نيسان" قلابة، وسيستمر هذا العمل".