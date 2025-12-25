السيطرة على حريق اندلع في سفينة تهريب وقود في قشم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نجم الدين فريدوني صرّح قائلاً: "فور تلقّي بلاغ الحريق في تمام الساعة 8:13 مساءً من مركز الاتصالات 125، تمّ إرسال ثلاث مركبات تابعة لإدارة الإطفاء، برفقة عشرة من رجال الإطفاء، إلى موقع الحادث لإخماد الحريق".

وأضاف: "كما تمّ إرسال زورق إطفاء إلى موقع الحادث على وجه السرعة، إلا أنه لم يتمكّن من دخول حوض الميناء بسبب انخفاض مستوى المياه، وتقوم فرق العمليات الأخرى حالياً بالتحقيق في الحادث بعد السيطرة على الحريق".

ووفقاً لرئيس إدارة إطفاء قشم، لم يتمّ تحديد السبب الدقيق للحريق وحجم الأضرار بعد.

وأضاف فريدوني: "تمّ ضبط سفينة التهريب هذه، التي كانت تحمل وقوداً، من قبل قوات قاعدة قشم البحرية، وتمّ احتجازها في رصيف ميناء الفجر لاستكمال الإجراءات القانونية".

/انتهى/