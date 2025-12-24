قاليباف يهنئ نظرائه في الدول المسيحية بذكرى ولادة السيد المسيح (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إلى رؤساء برلمانات الدول المسيحية بمناسبة مولد السيد المسيح (ع) وبداية العام الجديد:

يسرني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى حضرتكم، وإلى نواب البرلمان الموقرين، وإلى شعب بلدكم الكريم، بمناسبة حلول ذكرى مولد السيد المسيح(ع) ، وبداية العام الجديد.

في وقت يواجه فيه العالم تحديات معقدة وتوترات متزايدة، تبرز الحاجة إلى تعزيز الحوار والتقارب بين الأديان السماوية والاستفادة من تعاليم الأنبياء الكرام، مما يُذكّرنا بأهمية التعايش السلمي والعدل وصون كرامة الإنسان. ويمكن لهذا الحوار أن يُسهم، أكثر من أي وقت مضى، في تعزيز التفاهم المتبادل وبناء علاقات تعاونية بنّاءة تُخفف من حدة التوترات على الساحة الدولية.

ويُؤمل أن يكون العام الجديد، من خلال تعزيز السلام والاستقرار، وتوطيد العلاقات البنّاءة بين برلماني البلدين، لنستطيع المساهمة بفعالية في دعم الحوار الدولي وتطوير التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأغتنم هذه الفرصة لأتمنى لمعاليكم ولزملائكم في البرلمان موفور الصحة والتوفيق.