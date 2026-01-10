تجمع شعبي لادانة اعمال الشغب في ايران الاثنين 12 يناير

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان مجلس تنسيق الاعلان الاسلامي قال في اعلان له: الحوادث الفاجعة الاخيرة للارهاب في طهران الليلة الماضية والعديد من مناطق البلاد تدل بشكل وضح على دخول الموجهة المتصاعدة بين عملاء امريكا والكيان الصهيوني مع الشعب الايراني الابي إلى مرحلة جديدة، وبعد الوحدة الوطنية المنقطعة النظير في حرب الـ 12 يوما عمل العدو على الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى اثارة العمليات الارهابية واثارة الشغب والتخريب لاملاك الشعب والاماكن المقدسة، وبدأ مثيرو الشغب بدعم واضح من المجرم ترامب ومساعده نتنياهو باستهداف امن الايرانيين واستقرارهم.

ومن المؤكد ان الشعب الايراني سيواجه اي شخص يستهدف حياتهم ومعيشتهم ولن يسمحو لمثيري الشغب والمخربين باستهداف استقرارهم وأمنهم.

ان الشعب الايراني الابي يعرف تماما الحدود بين المطالب المحقة واثارة الشغب ولن يسمح ابدا بالعودة إلى ايام النظام البهلوي الفاسد او تدخل عملاء الاجانب في البلاد والعمل على ضرب استقرارهم.

وعلى هذا الاساس تدعو مؤسسة الاعلان الاسلامية جموع الشعب الايراني إلى الخروج لادانة الاعمال الارهابية لعملاء امريكا والكيان الصهيوني في عموم البلاد الاثنين 12 يناير، ويبدا التجمع في ساحة انقلاب في طهران الساعة 14:00.